Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации журналиста, нарушение произошло во внесоревновательный период.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.