Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор уведомлен Американским антидопинговым агентством (USADA) о потенциальном нарушении антидопинговых правил. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил американский журналист Брэтт Окамото.
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По информации журналиста, нарушение произошло во внесоревновательный период.
На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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