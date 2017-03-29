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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29249011/
29 марта 2017, 21:58 | Летние: Единоборства | ТАСС

Конор Макгрегор подозревается в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор уведомлен Американским антидопинговым агентством (USADA) о потенциальном нарушении антидопинговых правил. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил американский журналист Брэтт Окамото.

По информации американского журналиста <span class=error>Брэтта</span> <span class=error>Окамото</span> соответствующее уведомление боец <span class=error>ММА</span> получил от USADA. Увеличить
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По информации журналиста, нарушение произошло во внесоревновательный период.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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