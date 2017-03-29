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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29242750/
29 марта 2017, 13:44 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Чемпионы РК по панкратиону и грэпплингу поднялись на пьедестал в Караганде

За три соревновательных дня спортивный комплекс «Жастар» был заполнен под завязку. Панкратион, грэпплинг — самые посещаемые турниры не только в Казахстане. Во всем мире эти единоборства обогнали по популярности многие классические и, что говорить, даже олимпийские виды борьбы.

За три соревновательных дня спортивный комплекс <span class=error>Жастар</span> был заполнен под завязку. <span class=error>Панкратион</span> грэпплинг — самые посещаемые турниры не только в Казахстане. Во всем мире эти единоборства обогнали по популярности многие классические и что говорить даже олимпийские виды борьбы. Увеличить
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Чемпионат Республики Казахстан по панкратиону (элит, традишн), грэпплингу и грэпплинг-ги (среди детей, кадетов, юниоров и молодежи) прошел в Караганде с 26 по 28 марта 2017 года в спорткомплексе «Жастар». Организаторами Чемпионата Казахстана выступили Министерство культуры и спорта, Управление физической культуры и спорта Карагандинской области, Национальная Федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга.

Национальная Федерация является официальным и полномочным представителем Всемирной Ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) в Республике Казахстан, почетным президентом которой является легендарный боец Фёдор Емельяненко. Также Национальная Федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга является официальным членом в международных ассоциациях UWW.

840 участников прибыли на республиканский турнир. В нынешних соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 областей Казахстана, из городов Астана и Алматы.

Соревнования прошли по 4 видам среди детей 10−11 лет, 12−13 лет; юниоров 14−15 лет, кадетов 16−17 лет, молодежи 18−19 лет.

Главный судья соревнований — судья Международной категории Фофанов В. Н. (г. Караганда).

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