Чемпионы РК по панкратиону и грэпплингу поднялись на пьедестал в Караганде
За три соревновательных дня спортивный комплекс «Жастар» был заполнен под завязку. Панкратион, грэпплинг — самые посещаемые турниры не только в Казахстане. Во всем мире эти единоборства обогнали по популярности многие классические и, что говорить, даже олимпийские виды борьбы.
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Чемпионат Республики Казахстан по панкратиону (элит, традишн), грэпплингу и
Национальная Федерация является официальным и полномочным представителем Всемирной Ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) в Республике Казахстан, почетным президентом которой является легендарный боец Фёдор Емельяненко. Также Национальная Федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга является официальным членом в международных ассоциациях UWW.
840 участников прибыли на республиканский турнир. В нынешних соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 областей Казахстана, из городов Астана и Алматы.
Соревнования прошли по 4 видам среди детей 10−11 лет, 12−13 лет; юниоров 14−15 лет, кадетов 16−17 лет, молодежи 18−19 лет.
Главный судья соревнований — судья Международной категории Фофанов В. Н. (г. Караганда).
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