В Алматы состоялся чемпионат Казахстана по муайтай среди мужчин и женщин

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В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов, которые представили 10 регионов страны. Среди них девять мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта Казахстана.

По итогам прошедшего чемпионата будет сформирована национальная сборная. Сильнейшие бойцы будут проходить дальнейшую подготовку к чемпионату мира. Мировое первенство пройдет в Минске (Беларусь) с 3 по 12 мая.

Помимо победителей и призеров были награждены и отдельные спортсмены в различных номинациях. Так, профессионального спортивный клуб «Елюхан» вручил памятные подарки Рауану Досбаеву за «Лучшую технику», в номинации «Воля к победе» победил Дамир Калеев. «Лучшее исполнение вайкру» продемонстрировал Бахитжан Арифханов.

Добавим, что прошедший старт стал одним из последних турниров регионального уровня. Далее тех, кто попал в сборную Казахстана, ожидают главные мировые соревнования в различных возрастах. Мужчины и женщины примут участие в майском чемпионате мира, во Всемирных играх в Польше и Азиатских играх в помещении, которые пройдут в Туркменистане. Более младшие спортсмены в августе отправятся в Таиланд на юношеский ЧМ.