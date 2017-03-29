Ф. Емельяненко: Не захотел менять соперника, потому что Митрион очень интересен

Бой в итоге был перенесён на 24 июня и будет проходить в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.



«Чувствую себя хорошо. Скажем так, после несостоявшегося нашего боя я поддерживал немного форму, но в большей степени дал организму отдохнуть. По возвращении домой я приступлю к усиленным тренировкам.



Я не согласился ни с кем другим драться, потому что Мэтт на сегодняшний день очень интересен. И из того, что я видел в дивизионе, он, на мой взгляд, один из лучших претендентов. Было бы, наверное, неправильно в последний момент менять оппонента. К тому же то, что случилось с Мэттом, может случиться с любым человеком. Потом, конечно, нужно было подождать и дать ещё один шанс. Я рад, что бой всё-таки состоится», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции в Нью-Йорке.