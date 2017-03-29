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29 марта 2017, 12:13 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Ф. Емельяненко: Не захотел менять соперника, потому что Митрион очень интересен

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко рассказал, почему не стал менять соперника после отмены боя с Мэттом Митрионом из-за возникших у того проблем со здоровьем (камни в почках).

Бой в итоге был перенесён на 24 июня и будет проходить в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.

«Чувствую себя хорошо. Скажем так, после несостоявшегося нашего боя я поддерживал немного форму, но в большей степени дал организму отдохнуть. По возвращении домой я приступлю к усиленным тренировкам.

Я не согласился ни с кем другим драться, потому что Мэтт на сегодняшний день очень интересен. И из того, что я видел в дивизионе, он, на мой взгляд, один из лучших претендентов. Было бы, наверное, неправильно в последний момент менять оппонента. К тому же то, что случилось с Мэттом, может случиться с любым человеком. Потом, конечно, нужно было подождать и дать ещё один шанс. Я рад, что бой всё-таки состоится», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции в Нью-Йорке.
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