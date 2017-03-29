Квинтон Джексон: Я делал все то же самое до Макгрегора

«Я жалуюсь, но я не терял своего увлечения к ММА. Мои жалобы лишь подчеркивают, насколько сильно я люблю ММА, а эти парни все портят. Наш спорт стал таким популярным благодаря зрелищности таких парней как Дэн Хендерсон, Вандерлей Сильва, Чак Лидделл, Витор Белфорт и Тито Ортиз. Тито тоже был борцом, но он валил вас и добивал. «Вот кто сделал спорт супер популярным, — говорит Джексон. — А потом появились такие парни как Мохаммед Лаваль, и со всем уважением, но должен назвать Рашада Эванса и Кормье. Они просто обнимают соперников в партере. Люди жалуются. И я сам не хочу так драться. Мне нравятся зрелищные сражения. Если мы просим фанатов купить билет на шоу и просидеть там несколько часов, то мы должны дать им то, что стоит этих денег».

Квинтон за 17 лет в ММА старался привлечь к себе внимание публики так же, как это сейчас делает Конор Макгрегор. Но прежде к такому типу саморекламы относились с критикой. «Я был первым Конором. Я был Конором МакНиггером. Он говорит все, что взбредет в голову, говорит, что занимается боями только ради денег, и люди не смеют ему перечить. Никакой критики за это. Я делал то же самое, но каждый пытался заткнуть мне рот, — заявил Квинтона— Потом появились люди, которые вырывали слова из контекста и заявляли, что я потерял любовь к ММА и дерусь только ради денег. Я пытаюсь развлечь людей. Я всегда хотел только этого. Я шоумен и всегда буду развлекать людей».