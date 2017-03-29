Смерть в специальном костюме: чем опасна сгонка веса
Шотландский тайбоксер Джордан Коу умер во время сгонки веса в Таиланде. Как такое могло случиться?
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Видимо, что-то случилось...
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Блог о единоборствах, который ведет NosaDelisa, подробно занялся этим вопросом. «Советский спорт» рассказывает главное.
Что произошло?
20-летний спортсмен был обнаружен мертвым в специальном костюме для сгонки веса.
Тренер бойца Критчай Критнок сообщил полиции, что Коу оставалось согнать 3 кг, чтобы уложиться в лимит, который составляет 61 кг. Шотландец готовился к поединку против бойца из Камбоджи.
От чего именно он умер?
Сначала в качестве причины смерти Коу назывался сердечный приступ. Врачи, проводившие предварительное вскрытие, полагают, что смерть была вызвана шоком организма
Что такое сгонка веса и что за специальный костюм, который использовал Коу?
На официальной церемонии взвешивания, за сутки до боя, каждый боец ММА или боксер должен уложиться в лимит своей весовой категории. Как правило, разница между реальным и официальным весом бойца может колебаться от 5 до 15−20 кг. Суть весогонки в том, чтобы суметь восстанавливать потерянные килограммы, и в день боя быть мощнее и сильнее своего оппонента.
Сгонка последних нескольких килограммов может быть особенно изнурительной.
Коу использовал как раз термокостюм, который вызывает повышенное потоотделение при физической нагрузке и позволяет быстрее согнать вес.
Подобные случаи уже были?
За последнее время это самый громкий случай сгонки веса спортсменом с летальным исходом. При этом риск его повторения довольно высок. В начале марта в больницу перед боем с Тони Фергюсоном попал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Ему стало плохо в сауне во время сгонки веса, и друзьям даже пришлось нести Хабиба на руках до машины.
Через неделю после случая с Хабибом один из самых известных и успешных бойцов в истории UFC Жорж
— Я не большой поклонник сгонки веса в принципе. Здоровье важнее для меня, чем бои. Думаю, что новая система, принятая в UFC, когда взвешивание проходит утром за день до боя, — это плохо. Бойцы воспринимают это как возможность сгонять еще больший вес. Я говорил Дэйне Уайту, что считаю эту идею неудачной. Я думаю, что они должны изменить эту систему, пока
Какая реакция была на смерть Коу?
Тренер и
Кампания, организованная, чтобы собрать деньги на перевозку тела Коу на родину, только за первый день собрала почти 20 тысяч фунтов.
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