Смерть в специальном костюме: чем опасна сгонка веса

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Блог о единоборствах, который ведет NosaDelisa, подробно занялся этим вопросом. «Советский спорт» рассказывает главное.

Что произошло?

20-летний спортсмен был обнаружен мертвым в специальном костюме для сгонки веса.

Тренер бойца Критчай Критнок сообщил полиции, что Коу оставалось согнать 3 кг, чтобы уложиться в лимит, который составляет 61 кг. Шотландец готовился к поединку против бойца из Камбоджи.

От чего именно он умер?

Сначала в качестве причины смерти Коу назывался сердечный приступ. Врачи, проводившие предварительное вскрытие, полагают, что смерть была вызвана шоком организма из-за сильного обезвоживания в сочетании с бегом под палящим солнцем. Официальная причина смерти будет названа после детальной экспертизы тела покойного.

Что такое сгонка веса и что за специальный костюм, который использовал Коу?

На официальной церемонии взвешивания, за сутки до боя, каждый боец ММА или боксер должен уложиться в лимит своей весовой категории. Как правило, разница между реальным и официальным весом бойца может колебаться от 5 до 15−20 кг. Суть весогонки в том, чтобы суметь восстанавливать потерянные килограммы, и в день боя быть мощнее и сильнее своего оппонента.

Сгонка последних нескольких килограммов может быть особенно изнурительной. Кто-то надевает термокостюм и садится на велотренажер, кто-то прыгает на скакалке. Кто-то сидит в сауне или принимает ванную с солью.

Коу использовал как раз термокостюм, который вызывает повышенное потоотделение при физической нагрузке и позволяет быстрее согнать вес.

Подобные случаи уже были?

За последнее время это самый громкий случай сгонки веса спортсменом с летальным исходом. При этом риск его повторения довольно высок. В начале марта в больницу перед боем с Тони Фергюсоном попал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Ему стало плохо в сауне во время сгонки веса, и друзьям даже пришлось нести Хабиба на руках до машины.

Через неделю после случая с Хабибом один из самых известных и успешных бойцов в истории UFC Жорж Сен-Пьер предупредил, что смертельный исход во время сгонки вполне реален в будущем. Он говорил о UFC, но его мнение актуально сейчас для всех профессиональных бойцов:

— Я не большой поклонник сгонки веса в принципе. Здоровье важнее для меня, чем бои. Думаю, что новая система, принятая в UFC, когда взвешивание проходит утром за день до боя, — это плохо. Бойцы воспринимают это как возможность сгонять еще больший вес. Я говорил Дэйне Уайту, что считаю эту идею неудачной. Я думаю, что они должны изменить эту систему, пока кто-то не умер. Сгонка веса очень вредна для здоровья. Это очень опасно. В организме должен поддерживаться определенный уровень воды, и если он понизится, человек может умереть.

Какая реакция была на смерть Коу?

Тренер и спарринг-партнер Коу уже заявили, что шокированы случившимся, так как у Джордана была «идеальная физическая форма и он выкладывался на тренировках по максимуму».

Кампания, организованная, чтобы собрать деньги на перевозку тела Коу на родину, только за первый день собрала почти 20 тысяч фунтов.