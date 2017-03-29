Митрион не исключает, что проблемы с почками могут быть вызваны алкоголем

Ранее их бой пришлось отменить из-за возникших у Митриона проблем со здоровьем (камни в почках).



Поединок Емельяненко — Митрион запланирован на 24 июня в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180.



«Прежде всего скажу, что чувствую себя прекрасно. Я благодарен Фёдору за то, что он снова согласился на бой. Я очень это ценю. Это отличная возможность, и я очень благодарен за это. Это первое.



Что касается камней в почках, то просто так случилось. Я не знаю, откуда они взялись. Не знаю, почему это произошло…



В среду я был в кабинете у врача Эми Крамбек, которая является одним из лучших специалистов на планете. Через уретру она обнаружила и удалила из почек 24 камня. Это был не самый приятный опыт. Мы не знаем, что вызвало появление камней. Сначала доктор сказала, что это может быть последствием обезвоживания. Но я не гоняю вес. Вероятно, это может быть последствием пьянок и гулянок, которые я позволял себе по молодости. Пьянки, похмелье, снова пьянки… Я был тогда очень молод», — цитирует Митриона MMAJunkie.