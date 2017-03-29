«Кро Коп» Филипович предложил Федору Емельяненко провести бой-реванш
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Хорватский боец смешанного стиля (ММА) Мирко «Кро Коп» Филипович в очередной раз предложил россиянину Федору Емельяненко провести бой- реванш. Филипович на своей официальной странице в соцсети Facebook («Фейсбук») опубликовал фото афиши, на которой он изображен вместе с Емельяненко.
«Кто хочет увидеть мой прощальный бой против Федора? Если Федор рискнет», — написал Филипович.
В августе 2016 года Филипович также опубликовал афишу с россиянином, на которой также присутствовала дата боя — 25 сентября 2016 года. Но, в свою очередь, организация Rizin, с которой хорват имеет контракт, опровергла сообщения о реванше.
Филипович проиграл Емельяненко единогласным решением судей 28 августа 2005 года. До этого он в жесткой манере нокаутировал брата российского бойца — Александра Емельяненко. Всего на счету 42-летнего Филиповича 49 поединков в ММА, в которых он одержал 35 побед и потерпел 11 поражений, еще дважды его бои заканчивались вничью. Он также является победителем
Ближайший поединок Емельяненко проведет против американца Мэтта Митриона 24 июня в
Емельяненко после возобновления карьеры одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter