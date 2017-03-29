«Кро Коп» Филипович предложил Федору Емельяненко провести бой-реванш

«Кто хочет увидеть мой прощальный бой против Федора? Если Федор рискнет», — написал Филипович.

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В августе 2016 года Филипович также опубликовал афишу с россиянином, на которой также присутствовала дата боя — 25 сентября 2016 года. Но, в свою очередь, организация Rizin, с которой хорват имеет контракт, опровергла сообщения о реванше.

Филипович проиграл Емельяненко единогласным решением судей 28 августа 2005 года. До этого он в жесткой манере нокаутировал брата российского бойца — Александра Емельяненко. Всего на счету 42-летнего Филиповича 49 поединков в ММА, в которых он одержал 35 побед и потерпел 11 поражений, еще дважды его бои заканчивались вничью. Он также является победителем Гран-при Pride.

Ближайший поединок Емельяненко проведет против американца Мэтта Митриона 24 июня в Нью-Йорке. 40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия из-за проблем с почками. Впоследствии бой был официально перенесен.

Емельяненко после возобновления карьеры одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.