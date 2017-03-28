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28 марта 2017, 22:25 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Орловский узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский примет участие в турнире UFC 211. Мероприятие состоится 17 июня в Сингапуре.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом <span class=error>весеАндрей</span> Орловский примет участие в турнире UFC 211. Увеличить
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Там белорус проведёт встречу с бывшим чемпионом в M-1 Challenge Марцином Тыбурой. Ветеран октагона Орловский находится в полосе затяжного кризиса, им были проиграны четыре последние встречи, при этом все эти поединки для него закончились досрочно.

Что касается Тыбуры, то в своём предыдущем поединке он одолел Луиса Энрике, нокаутировав того на турнире UFC 209. Для поляка это будет четвёртый бой в UFC.

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