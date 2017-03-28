Боец Митрион допустил, что алкоголь мог быть причиной его проблем с почками
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Соперник российского бойца Федора Емельяненко американец Мэтт Митрион допустил, что проблемы с почками могли появиться у него от алкоголя. Слова Митриона приводятся в
пресс-релизе Bellator, который оказался в распоряжении ТАСС.
Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в
«Я великолепно себя чувствую и благодарен Федору, что он согласился снова провести со мной поединок, несмотря на произошедшее, — сказал Митрион. — Я сейчас нахожусь в форме, и, конечно, это совсем другое дело, нежели тогда, когда у меня в почках были
40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия
Емельяненко после возобновления карьеры одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
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