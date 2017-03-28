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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29235183/
28 марта 2017, 21:27 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Митрион допустил, что алкоголь мог быть причиной его проблем с почками

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Соперник российского бойца Федора Емельяненко американец Мэтт Митрион допустил, что проблемы с почками могли появиться у него от алкоголя. Слова Митриона приводятся в пресс-релизе Bellator, который оказался в распоряжении ТАСС.

Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«Я великолепно себя чувствую и благодарен Федору, что он согласился снова провести со мной поединок, несмотря на произошедшее, — сказал Митрион. — Я сейчас нахожусь в форме, и, конечно, это совсем другое дело, нежели тогда, когда у меня в почках были шесть-семь камней. Возможно, это последствия того, что я выпивал в молодости, не могу точно сказать. Хотя, это уже не 25 камней, а чуть проще, но сейчас я уже чувствую себя отлично».

40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия из-за проблем с почками. Впоследствии бой был официально перенесен.

Емельяненко после возобновления карьеры одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
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Федор Емельяненко в ближайшее время начнет подготовку к бою с Митрионом

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко в ближайшее время приступит к подготовке к бою против американца Мэтта Митриона. Об этом Емельяненко заявил в пресс-релизе Bellator, который есть в распоряжении ТАСС.
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