Федор Емельяненко в ближайшее время начнет подготовку к бою с Митрионом
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко в ближайшее время приступит к подготовке к бою против американца Мэтта Митриона. Об этом Емельяненко заявил в
пресс-релизе Bellator, который есть в распоряжении ТАСС.
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Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в
«Я чувствую себя хорошо. После несостоявшегося боя поддерживал форму, но больше дал возможность отдохнуть своему организму. По возвращении домой я приступлю к усиленным тренировкам», — сказал Емельяненко.
Емельяненко также отметил, что его контракт с Bellator подразумевает проведение двух боев с возможностью третьего поединка. «Пока я чувствую себя хорошо, контракт заключен на два боя с перспективой третьего. Дальше будет видно. Если все пройдет благополучно, возможно, мы продолжим сотрудничество», — добавил Емельяненко.
40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
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