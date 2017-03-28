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28 марта 2017, 21:12 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко в ближайшее время начнет подготовку к бою с Митрионом

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко в ближайшее время приступит к подготовке к бою против американца Мэтта Митриона. Об этом Емельяненко заявил в пресс-релизе Bellator, который есть в распоряжении ТАСС.

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Бой Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«Я чувствую себя хорошо. После несостоявшегося боя поддерживал форму, но больше дал возможность отдохнуть своему организму. По возвращении домой я приступлю к усиленным тренировкам», — сказал Емельяненко.

Емельяненко также отметил, что его контракт с Bellator подразумевает проведение двух боев с возможностью третьего поединка. «Пока я чувствую себя хорошо, контракт заключен на два боя с перспективой третьего. Дальше будет видно. Если все пройдет благополучно, возможно, мы продолжим сотрудничество», — добавил Емельяненко.

40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия из-за камней в почках, а бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
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МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Американская организация смешанных единоборств (ММА) Bellator подтвердила, что новый поединок россиянина Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона запланирован на 24 июня, сообщил агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы организации Дэвид Шварц.
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