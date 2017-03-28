Воронежский спортсмен взял «золото» на Кубке мира по самбо

Роман занял первое место в весовой категории 74 кг. За победу в данной секции сражались ещё девять спортсменов. Воронежец одержал верх в трёх схватках.

Напомним, что Роман Токарев воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 19. Молодой человек уже не раз становился призёром всероссийских чемпионатов по дзюдо и самбо.