Воронежский спортсмен взял «золото» на Кубке мира по самбо
Воронежский спортсмен Роман Токарев завоевал «золото» на Кубке мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева», который с 23 по 26 марта проходил в Москве. Об этом сообщает
пресс-служба мэрии.
Роман занял первое место в весовой категории 74 кг. За победу в данной секции сражались ещё девять спортсменов. Воронежец одержал верх в трёх схватках.
Напомним, что Роман Токарев воспитанник
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