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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29231898/
28 марта 2017, 16:47 | Летние: Единоборства | Вести - Воронеж

Воронежский спортсмен взял «золото» на Кубке мира по самбо

Воронежский спортсмен Роман Токарев завоевал «золото» на Кубке мира по самбо «Мемориал Анатолия Харлампиева», который с 23 по 26 марта проходил в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Роман занял первое место в весовой категории 74 кг. За победу в данной секции сражались ещё девять спортсменов. Воронежец одержал верх в трёх схватках.

Напомним, что Роман Токарев воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 19. Молодой человек уже не раз становился призёром всероссийских чемпионатов по дзюдо и самбо.
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