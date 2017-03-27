20-летний шотландский боксер скончался во время сгонки веса

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Шотландский боксер Джордан Коу, занимавшийся тайским боксом, скончался во время сгонки веса в Таиланде, куда он прибыл в рамках подготовки участия в поединке на турнире в Камбодже.

Джордан Коу был найден мертвым 26 марта в Таиланде в специальном костюме для сгонки веса. Температура на улице в этот момент достигла 30 градусов.

Тренер бойца Критчай Критнок рассказал полиции, что тот пытался согнать еще три килограмма для воскресного поединка, чтобы уложиться в весовую категорию до 61 кг перед боем, который должен был состояться в ночь с воскресенья на понедельник.

Коу был известен как «Танцующий боксер», который провел за карьеру в Австралии, Японии, Великобритании и Камбодже к своим 20-ти годам порядка 70-ти боев.

Только за последний год на счету Коу 12 поединков, в которых он одержал 11 побед. Благодаря этому он и получил право выступить на Cambodian Khon Bola, к которому он и приводил себя в боевой вес.

Менее чем за сутки на странице, специально созданной на фейсбуке для того, чтобы транспортировать тело бойца на родину в Шотландию, было собрано 13 500 фунтов. Соболезнования семье по поводу ухода из жизни бойца выразили многие известные люди в мире тайского бокса.

Процесс сгонки веса перед соревнованиями является распространенной практикой в единоборствах, однако отношение к ней у специалистов весьма осторожное. В первую очередь это связано тем, что столь стремительное изменение плохо сказывается на здоровье спортсмена.

Так, начале марта был отменен бой между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за того, что за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован.

Несмотря на слабое физическое состояние и рекомендации врачей, россиянин был готов выйти на ринг и биться, однако благоразумие взяло верх, и бой не состоялся. Фергюсон с пониманием отнесся к ситуации, а отец 28-летнего бойца Абдулманап Магомедов выразил одобрение данным решением.

«Это было правильное решение. Нельзя рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже. Два года ему еще можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

Некоторые организации уже озаботились этой проблемой. Например, Атлетическая комиссия штата Калифорния (США) предлагает внести в правила несколько изменений.

1. Увеличение количества весовых категорий до 14.

Это изменением позволит борцам выбирать более удобные для них категории и уменьшить таким образом проблему сгонки лишних килограммов.

2. Проверка уровня обезвоживания организма спортсмена перед турниром.

Спортсмены будут проходить специальные тесты во время взвешивания, за день до боя и во время поединка.

3. Дополнительный контроль веса для бойцов, которые будут участвовать в титульных поединках.

4. Дополнительная проверка веса бойца в день боя.

Согласно данному предложению, в том случае, если вес спортсмена на 8% выше заявленной весовой категории, он сможет провести бой, но к следующему поединку ему будет предложено перейти в более подходящую весовую

категорию.

5. Увеличение штрафа за перевес.

К 20% от суммы своего гонорара, которые не уложившийся в весовую категорию боец отдает сопернику, предложено добавить еще и 20% от бонусного зработка.

6. Ориентация на WBC.

Всемирный боксерский совет (WBC) проверяет вес бойцов за 30 и за 10 дней до титульного бой.

Схожие изменения планируют и в Объединенном мире борьбы (UWW). Здесь количество весовых категорий будет увеличено с восьми до десяти, а победители станут определяться в течение двух дней соревнований. Нововведения коснутся всех стилей — вольной, греко-римской и женской борьбы.

Эта инициатива ждет утверждения на конференции UWW в августе.