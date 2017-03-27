Сборная Казахстана по ММА впервые отправилась на чемпионат Европы по версии IMMAF

Защищать честь Казахстана отправился малый состав сборной Казахстана по ММА:

56,7 кг — бронзовый призер чемпионата Европы по ММА Берик Шиналиев (Алматы);

77,1 кг — чемпион города Астаны и Акмолинской области по ММА Джохар Таймусханов (Акмолинская область);

93 кг — чемпион Кубка Казахстана по ММА и бронзовый призер Кубка Содружества по ММА Кудайберген Тулеубаев (Карагандинская область).



Напомним, что 3 марта 2017 года была создана Ассоциация ММА Казахстана, которая стала правопреемником членства в международной организации IMMAF. По словам Председателя Ассоциации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, данный Чемпионат Европы является для сборной первым ознакомительным международным турниром, на который было решено, по собственной инициативе, отправить спортсменов. Чемпионат Европы не является обязательным для Казахстана, но было принято решение не пропустить этот старт и попробовать свои силы в новой для Казахстана организации. На чемпионат также отправился главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов, чтобы воочию увидеть турниры по новым для нас правилам. В IMMAF существует жесткое требование по участию в чемпионатах исключительно бойцов любителей.



«Ввиду того, что раньше на любительские соревнования допускались как любители, так и бойцы с профессиональным рекордом, национальная сборная будет практически полностью обновлена. Это даст молодым бойцам шанс заявить о себе и выступать на лучших международных аренах. А бойцы, имеющие хоть один профессиональный бой, продолжат участвовать в профессиональных турнирах как в Казахстане, так и за его пределами», — сообщил Асылбек Дюсенов.



Президент Федерации ММА Казахстана и заместитель председателя Ассоциации ММА Казахстана Анатолий Ким поделился планами на будущее. «По итогам чемпионата Казахстана по ММА, который пройдет в конце апреля в Караганде, а также по итогам учебно-тренировочных сборов будет проведена жесткая селекция и сформирован новый состав национальной сборной. На будущих чемпионатах Азии и мира мы планируем принять участие уже в полном составе».