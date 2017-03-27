Федор Емельяненко в четвертый раз стал отцом

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В семье именитого бойца Федора Емельяненко пополнение — жена легендарного спортсмена Оксана родила девочку. Это четвертый ребенок в семье Емельяненко. У «Последнего императора» уже есть три дочки — 18-летняя Мария, 10-летняя Василиса и шестилетняя Елизавета.

Федор Емельяненко — один из самых известных бойцов без правил не только в России, но и во всем мире. Долгие годы именно он являлся олицетворением этого вида спорта. С 2000 по 2009 гг. Федор провел 15 боев, не потерпев в них ни одного поражения. Эксперты смешанных единоборств называют российского спортсмена лучшим бойцом в истории ММА вне зависимости от весовой категории.

Летом 2012 года Федор Емельяненко завершил спортивную карьеру. Однако спустя три года «Последний император» решил вернуться на ринг. С тех пор он провел три поединка, одержав победы в каждом из них. В феврале этого года прославленный боец должен был провести дебютный бой в американском промоущене «Bellator», однако в день схватки у его соперника Мэтта Митриона обнаружили камни в почках и поединок был перенесен.

Редакция газеты «Известия» поздравляет семью Емельяненко с рождением дочери!