Белорусские самбисты выиграли три золота на Кубке мира в Москве

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На верхнюю ступень пьедестала почета поднимались Екатерина Прокопенко (весовая категория до 60 кг), победившая в финале Даниэлу Поройняну из Румынии. В соревнованиях среди мужчин белорус Владислав Саяпин (68 кг) был сильнее в поединке за первое место Артура Те из Кыргызстана. В разделе боевое самбо в категории до 74 кг не было равных Илье Хадкевичу, который в финале нанес поражение Маврику Насибяну из Армении.

На счету белорусской команды также две серебряные награды московского турнира. Татьяна Мацко (64 кг) в борьбе за первое место уступила Софье Кабуловой из России. В категории 48 кг Лейла Аббасова в финале уступила также россиянке Елене Бондаревой. Еще 9 белорусских самбистов удостоены бронзовых наград.

По итогам Кубка мира в командном зачете мужская сборная Беларуси заняла второе место, женская — третье.