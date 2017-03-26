Кристиана Жустину бросила вызов де Рандами

Сделала она это посредством видеообращения, которое выложила на «YouTube».



В нём бразильянка поведала, что отказывается от титула Invicta FC, чтобы сразиться за титул UFC.



«Я здорова, сильна и хочу продемонстрировать своим фанатам, почему остаюсь непобеждённой в полулёгком весе многие годы. 29 июня UFC посетит Анахайм, и я буду рада там провести бой с тобой. Надеюсь, что твоя рука здорова, и мы сможем организовать бой», — завершила Жустину.



В феврале де Рандами завоевала титул чемпиона UFC в полулёгком весе, одержав победу единогласным решением судей над Холли Холм.