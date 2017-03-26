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26 марта 2017, 1:03 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кристиана Жустину бросила вызов де Рандами

Кристиана Жустину бросила вызов чемпионке UFC в полулёгком весе Жермейн де Рандами.

Сделала она это посредством видеообращения, которое выложила на «YouTube».

В нём бразильянка поведала, что отказывается от титула Invicta FC, чтобы сразиться за титул UFC.

«Я здорова, сильна и хочу продемонстрировать своим фанатам, почему остаюсь непобеждённой в полулёгком весе многие годы. 29 июня UFC посетит Анахайм, и я буду рада там провести бой с тобой. Надеюсь, что твоя рука здорова, и мы сможем организовать бой», — завершила Жустину.

В феврале де Рандами завоевала титул чемпиона UFC в полулёгком весе, одержав победу единогласным решением судей над Холли Холм.
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