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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29203467/
25 марта 2017, 22:59 | Летние: Единоборства | ТАСС

Монсон и Савилов завершили вничью поединок по грэпплингу в Рязани

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Известный американский боец Джефф Монсон и россиянин Николай Савилов завершили вничью поединок по грэпплингу на турнире по смешанным единоборствам (ММА), который прошел в Рязани.

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Поединок проходил до полной сдачи одного из соперников.

Савилов и Монсон ранее проводили поединок между собой в 2015 году. Россиянин ударил американца ногой после завершения раунда, за что был дисквалифицирован.

46-летний Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он продолжает карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений. Савилов имеет в своем активе три победы и два поражения в ММА.
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