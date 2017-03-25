Монсон и Савилов завершили вничью поединок по грэпплингу в Рязани
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Известный американский боец Джефф Монсон и россиянин Николай Савилов завершили вничью поединок по грэпплингу на турнире по смешанным единоборствам (ММА), который прошел в Рязани.
Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Поединок проходил до полной сдачи одного из соперников.
Савилов и Монсон ранее проводили поединок между собой в 2015 году. Россиянин ударил американца ногой после завершения раунда, за что был дисквалифицирован.
46-летний Монсон является пятикратным чемпионом мира по грэпплингу по различным версиям. Он продолжает карьеру бойца ММА. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений. Савилов имеет в своем активе три победы и два поражения в ММА.
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