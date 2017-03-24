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24 марта 2017, 22:04 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в первый день Мемориала Харлампиева

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россияне завоевали семь золотых медалей в первый день турнира по самбо Мемориал Харлампиева, который проходит в Москве.

У женщин победу одержали Виолетта Саяпина (весовая категория до 68 кг) и Анна Жижина (до 80 кг). В соревнованиях среди мужчин золотые медали российской команде принесли Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Эдуард Кургинян (до 100 кг). В боевом самбо победили Александр Нестеров (до 57 кг), Имран Джавадов (до 68 кг) и Алексей Иванов (до 82 кг).

Кроме того, в активе российских спортсменов три серебряные и две бронзовые медали. Серебро на счету Анны Харитоновой, Владимира Гладких и Александра Данкова. Бронза — у Арины Пчелинцевой и Дениса Королева.

В турнире принимают участие 300 спортсменов из 27 стран мира. Соревнования завершатся 25 марта.
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