Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в первый день Мемориала Харлампиева

У женщин победу одержали Виолетта Саяпина (весовая категория до 68 кг) и Анна Жижина (до 80 кг). В соревнованиях среди мужчин золотые медали российской команде принесли Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Эдуард Кургинян (до 100 кг). В боевом самбо победили Александр Нестеров (до 57 кг), Имран Джавадов (до 68 кг) и Алексей Иванов (до 82 кг).

Кроме того, в активе российских спортсменов три серебряные и две бронзовые медали. Серебро на счету Анны Харитоновой, Владимира Гладких и Александра Данкова. Бронза — у Арины Пчелинцевой и Дениса Королева.

В турнире принимают участие 300 спортсменов из 27 стран мира. Соревнования завершатся 25 марта.