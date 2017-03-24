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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29197076/
24 марта 2017, 22:05 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Марк Хант и Деррик Льюис договорились о бое

Тяжеловесы Марк Хант и Деррик Льюис согласовали дату проведения боя. Поединок между бойцами состоится 11 июня в новозеландском Окленде на турнире UFC Fight Night 110, сообщает официальный сайт организации.

Не так давно 43-летний Марк Хант потерпел тяжёлое поражение от Алистайра Оверема, уступив тому техническим нокаутом. Что касается 32-летнего Льюиса, то в предыдущем бою он справился с Трэвисом Брауном.

Интересно, что для ветерана октагона Марка Ханта этот бой станет первым за 16 лет на Родине.
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