Марк Хант и Деррик Льюис договорились о бое

Не так давно 43-летний Марк Хант потерпел тяжёлое поражение от Алистайра Оверема, уступив тому техническим нокаутом. Что касается 32-летнего Льюиса, то в предыдущем бою он справился с Трэвисом Брауном.



Интересно, что для ветерана октагона Марка Ханта этот бой станет первым за 16 лет на Родине.