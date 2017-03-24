Анализы Нурмагомедова дают надежду, что бой с Фергюсоном пройдет осенью

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209. Вечером 3 марта UFC объявил об отмене боя из-за проблем со здоровьем у россиянина.

«Хабиб находится сейчас в Германии, где сдает анализы. Результаты этих анализов обнадеживают нас на то, что осенью состоится бой. Пока это все, что можно сказать», — сказал Нурмагомедов по телефону.