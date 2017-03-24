Анализы Нурмагомедова дают надежду, что бой с Фергюсоном пройдет осенью
Результаты анализов российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова дают надежду на то, что бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе состоится осенью, заявил агентству «Р-Спорт» отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 4 марта в
«Хабиб находится сейчас в Германии, где сдает анализы. Результаты этих анализов обнадеживают нас на то, что осенью состоится бой. Пока это все, что можно сказать», — сказал Нурмагомедов по телефону.
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