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24 марта 2017, 19:47 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Анализы Нурмагомедова дают надежду, что бой с Фергюсоном пройдет осенью

Результаты анализов российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова дают надежду на то, что бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе состоится осенью, заявил агентству «Р-Спорт» отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209. Вечером 3 марта UFC объявил об отмене боя из-за проблем со здоровьем у россиянина.

«Хабиб находится сейчас в Германии, где сдает анализы. Результаты этих анализов обнадеживают нас на то, что осенью состоится бой. Пока это все, что можно сказать», — сказал Нурмагомедов по телефону.
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