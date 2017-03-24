Федор Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в Нидерландах

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Ранее было официально объявлено, что поединок Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«Федор планирует прилететь в Нидерланды 14 мая на месяц. Митрион — опасный соперник, он хорошо дерется в стойке, к тому же у него большое количество досрочных побед», — сказал Тайссе.

40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия в бое по причине обнаружения камней в почках, а бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.