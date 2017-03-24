Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29189372/
24 марта 2017, 11:51 | Летние: Единоборства | ТАСС

Федор Емельяненко будет готовиться к поединку против Митриона в Нидерландах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проведет подготовку к поединку против американца Мэтта Митриона в Нидерландах. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Питер Тайссе.

Ранее было официально объявлено что поединок Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее было официально объявлено, что поединок Емельяненко — Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«Федор планирует прилететь в Нидерланды 14 мая на месяц. Митрион — опасный соперник, он хорошо дерется в стойке, к тому же у него большое количество досрочных побед», — сказал Тайссе.

40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия в бое по причине обнаружения камней в почках, а бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Тарпищев: шансы Дмитриева победить на выборах главы Европейской ассоциации тенниса высоки

Квят сравнил старт нового сезона "Формулы-1" с возвращением в школу

РУСАДА объявило о запуске образовательной антидопинговой платформы