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24 марта 2017, 11:15 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Майкл Биспинг: Белфорт употреблял стероиды всю карьеру

Некоторое время назад экс-чемпион UFC Витор Белфорт обсуждал свой следующий поединок, который должен стать его последним боем в UFC.

«Это показывает, что Белфорт — трус, — говорит Биспинг в интервью Jed Meshew. — Это признак труса, который употреблял стероиды всю свою карьеру. Если вы принимаете стероиды, то вы чертов трус, потому что вы настолько слабы ментально, что не можете выходить и драться на равных. Вы ищете короткий путь, который должен стать его последним боем в UFC».

«Этероиды дают вам преимущества, физические и психологические. Но если вам нужны эти преимущества, то вы трус и жулик. Он употреблял стероиды всю карьеру, а теперь ему надрали зад и он вызывает на бой Си Эм Панка. Это красноречивее всего говорит вам о характере Витора Белфорта. Я бы не стал даже мочиться на него, если бы он горел.
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