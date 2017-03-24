Майкл Биспинг: Белфорт употреблял стероиды всю карьеру

«Это показывает, что Белфорт — трус, — говорит Биспинг в интервью Jed Meshew. — Это признак труса, который употреблял стероиды всю свою карьеру. Если вы принимаете стероиды, то вы чертов трус, потому что вы настолько слабы ментально, что не можете выходить и драться на равных. Вы ищете короткий путь, который должен стать его последним боем в UFC».

«Этероиды дают вам преимущества, физические и психологические. Но если вам нужны эти преимущества, то вы трус и жулик. Он употреблял стероиды всю карьеру, а теперь ему надрали зад и он вызывает на бой Си Эм Панка. Это красноречивее всего говорит вам о характере Витора Белфорта. Я бы не стал даже мочиться на него, если бы он горел.