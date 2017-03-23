Bellator подтвердила, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 24 июня
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Американская организация смешанных единоборств (ММА) Bellator подтвердила, что новый поединок россиянина Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона запланирован на 24 июня, сообщил агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы организации Дэвид Шварц.
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Ранее издание New York Post сообщило, что бой пройдет в
«24 июня — новая официальная дата боя Емельяненко и Митриона, Bellator это подтверждает», — сказал Шварц по телефону.
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