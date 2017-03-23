Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29184642/
23 марта 2017, 22:47 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Bellator подтвердила, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 24 июня

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Американская организация смешанных единоборств (ММА) Bellator подтвердила, что новый поединок россиянина Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона запланирован на 24 июня, сообщил агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы организации Дэвид Шварц.

Американская организация смешанных единоборств (<span class=error>ММА</span>) Bellator подтвердила что новый поединок россиянина Федора Емельяненко и американца <span class=error>Мэтта</span> <span class=error>Митриона</span> запланирован на 24 июня сообщил агентству Р-Спорт глава <nobr>пресс-службы</nobr> организации <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Шварц</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее издание New York Post сообщило, что бой пройдет в Нью-Йорке 24 июня в рамках бойцовского вечера Bellator 180. Изначально поединок между Митрионом и Емельяненко должен был пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

«24 июня — новая официальная дата боя Емельяненко и Митриона, Bellator это подтверждает», — сказал Шварц по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Тренер Мозер отреагировала на заявление фигуриста об уходе через СМИ