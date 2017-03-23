Bellator подтвердила, что бой Емельяненко и Митриона запланирован на 24 июня

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Ранее издание New York Post сообщило, что бой пройдет в Нью-Йорке 24 июня в рамках бойцовского вечера Bellator 180. Изначально поединок между Митрионом и Емельяненко должен был пройти 18 февраля в Сан-Хосе (США), однако был отменен по причине того, что американец попал в больницу из-за болезни почек.

«24 июня — новая официальная дата боя Емельяненко и Митриона, Bellator это подтверждает», — сказал Шварц по телефону.