Союз ММА России призвал бойцов соблюдать этические нормы после скандала в Якутии

«Необходимо придерживаться принципов честного поединка, уважения к общественным ценностям и нравственным нормам, — сказал Габдуллин. — Для формирования культуры нашего вида спорта Союзом ММА России разработан и действует регламент по этике, правила поведения, положенные в основу которого пропагандируют дружеские и партнерские отношения между спортсменами, клубами, зрителями, содействуют мирному разрешению споров. Каждое действие всех субъектов вида спорта должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и не может наносить ущерб чести, достоинству и репутации как личности, так и виду спорта».

Ранее стало известно о потасовке, произошедшей на чемпионате Республики Саха по ММА. Боец Саддам Рамазанов показал неприличный жест зрителям после боя против Николая Попова. Впоследствии Рамзанов извинился перед болельщиками, однако все равно был дисквалифицирован на год и получил административный штраф.