После боя ММА в Якутии болельщики выбежали на ринг
Во время отборочного чемпионата Республики Саха по любительскому ММА Саддам Рамазанов после поражения от Николая Попова показал зрителям неприличный жест.
Вслед за этим на ринг выбежали зрители с целью напасть на спортсмена.
Организаторам пришлось увести Рамазанова в подтрибунное помещение, после чего он вернулся и извинился за свой поступок.
Позднее стало известно, что боец на год отстранен от выступлений.
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