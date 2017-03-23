После боя ММА в Якутии болельщики выбежали на ринг

Вслед за этим на ринг выбежали зрители с целью напасть на спортсмена.

Организаторам пришлось увести Рамазанова в подтрибунное помещение, после чего он вернулся и извинился за свой поступок.

Позднее стало известно, что боец на год отстранен от выступлений.