Чемпион M-1 Challange Абукар Яндиев решил взять паузу в карьере
Чемпион M-1 Challenge в лёгком весе Абукар Яндиев объявил о решении взять паузу в бойцовской карьере.
«Я несколько лет шёл к этой мечте — завоевать пояс чемпиона в одном из крупнейших мировых промоушенов. 17 февраля мне удалось достичь своей цели — я стал чемпионом M-1 Challenge. Первым в истории своей родной Республики Ингушетии. Думаю, что по моим стопам пойдут многие талантливые бойцы и скоро в M-1 Challenge будет ещё несколько моих
Но пришло время взять паузу, помимо спорта в моей жизни ещё накопилось очень много важных дел. Я планирую в ближайшее время сосредоточится на них, также залечить мелкие травмы.
В российском MMA я добился всего чего хотел. Ещё во время сборов и подготовки к чемпионскому бою моему менеджеру поступило предложение от крупнейшего западного промоушена, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter