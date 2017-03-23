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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29179391/
23 марта 2017, 14:56 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Чемпион M-1 Challange Абукар Яндиев решил взять паузу в карьере

Чемпион M-1 Challenge в лёгком весе Абукар Яндиев объявил о решении взять паузу в бойцовской карьере.

«Я несколько лет шёл к этой мечте — завоевать пояс чемпиона в одном из крупнейших мировых промоушенов. 17 февраля мне удалось достичь своей цели — я стал чемпионом M-1 Challenge. Первым в истории своей родной Республики Ингушетии. Думаю, что по моим стопам пойдут многие талантливые бойцы и скоро в M-1 Challenge будет ещё несколько моих земляков-чемпионов.

Но пришло время взять паузу, помимо спорта в моей жизни ещё накопилось очень много важных дел. Я планирую в ближайшее время сосредоточится на них, также залечить мелкие травмы.

В российском MMA я добился всего чего хотел. Ещё во время сборов и подготовки к чемпионскому бою моему менеджеру поступило предложение от крупнейшего западного промоушена, но что-то переговоры затянулись. Мне было бы, конечно, интересно попробовать свои силы на Западе. Если это подписание состоится, то я, безусловно, рассмотрю возможность своего возвращения в профессиональный спорт. Если нет, то я завершу карьеру», — цитирует Яндиева Mixfight.
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