Боец, показавший неприличный жест на чемпионате по ММА в Якутии, дисквалифицирован на год

«Он повел себя некрасиво, но принес извинения зрителям после случившегося. Мы дисквалифицировали Рамазанова на год, он также получил административный штраф», — сказал Малардыров.

В поединке, который состоялся 18 марта, Рамазанов уступил Николаю Попову, после чего показал зрителям неприличный жест. Болельщики выбежали на ринг, агрессивно требуя от спортсмена извинений. Рамазанов ушел в раздевалку, но позднее вернулся и принес извинения.