Боец, показавший неприличный жест на чемпионате по ММА в Якутии, дисквалифицирован на год
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Боец Саддам Рамазанов, показавший неприличный жест болельщикам на чемпионате Республики Саха (Якутии) по смешанным единоборствам (ММА), оштрафован и дисквалифицирован на один год. Об этом ТАСС заявил президент федерации ММА республики Петр Малардыров.
«Он повел себя некрасиво, но принес извинения зрителям после случившегося. Мы дисквалифицировали Рамазанова на год, он также получил административный штраф», — сказал Малардыров.
В поединке, который состоялся 18 марта, Рамазанов уступил Николаю Попову, после чего показал зрителям неприличный жест. Болельщики выбежали на ринг, агрессивно требуя от спортсмена извинений. Рамазанов ушел в раздевалку, но позднее вернулся и принес извинения.
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