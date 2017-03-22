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22 марта 2017, 16:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Соперником Харитонова на M-1 Challenge 80 будет бразилец Маркус Лопес

Определился соперник известного российского бойца ММА Сергея Харитонова, выступающего в тяжёлом весе, на поединок, который состоится 15 июня в Харбине (Китай), в рамках турнира M-1 Challenge 80.

Оппонентом россиянина будет бразилец Маркус Винициус Лопес.

Опытный бразильский боец уже достаточно хорошо зарекомендовал себя перед российскими зрителями — он трижды бился на турнирах M-1 Challenge, где победил Курбана Ибрагимова и Евгения Мякинкина, а также в упорном бою уступил Штефану Пютцу, отмечается в пресс-релизе организаторов.
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