Соперником Харитонова на M-1 Challenge 80 будет бразилец Маркус Лопес

Оппонентом россиянина будет бразилец Маркус Винициус Лопес.



Опытный бразильский боец уже достаточно хорошо зарекомендовал себя перед российскими зрителями — он трижды бился на турнирах M-1 Challenge, где победил Курбана Ибрагимова и Евгения Мякинкина, а также в упорном бою уступил Штефану Пютцу, отмечается в пресс-релизе организаторов.