Соперником Харитонова на M-1 Challenge 80 будет бразилец Маркус Лопес
Определился соперник известного российского бойца ММА Сергея Харитонова, выступающего в тяжёлом весе, на поединок, который состоится 15 июня в Харбине (Китай), в рамках турнира M-1 Challenge 80.
Оппонентом россиянина будет бразилец Маркус Винициус Лопес.
Опытный бразильский боец уже достаточно хорошо зарекомендовал себя перед российскими зрителями — он трижды бился на турнирах M-1 Challenge, где победил Курбана Ибрагимова и Евгения Мякинкина, а также в упорном бою уступил Штефану Пютцу, отмечается в
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