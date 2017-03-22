Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом

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Легендарный российский боец-тяжеловес Федор Емельяненко все-таки проведет бой против Мэтта Митриона, который ранее был отменен из-за госпитализации американца.

Поединок состоится 24 июня в рамках бойцовского шоу Bellator 180 в спорткомплексе «Мэдисон Сквер Гарден».

Сам Митрион очень рад, что поединок все-таки состоится. Он уже успел рассказать журналистам о том, с каким удовольствием ожидает боя и как мечтает разбить россиянину лицо.

«Я так рад вернуться на восточное побережье и снова соревноваться тут, — цитирует NY Post Митриона. — Я провел два года с “Нью-Йорк Джайентс” (Клуб НФЛ. — “Газета.Ru”), вся моя семья здесь, и я в восторге от того, что они будут на бое и увидят, как я разобью лицо лучшему бойцу в супертяжелом весе в истории. Не говоря уже о том, что будет просто вишенкой на торте то, что поединок пройдет в “Мэдисон Сквер Гарден”, Мекке боевых видов спорта».

По мнению экс-чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова, вернуться на профессиональный ринг в столь серьезном возрасте (а Федору в сентябре исполнится 41 год), да еще после столь значительного перерыва, крайне затруднительно.

«Что касается возобновления карьеры Федором, то достаточно сложно выйти на пик формы в таком возрасте и к тому же после перерыва, — цитирует Минакова Sobesednik.ru. — После того, как он решил продолжить, ему нужно было год-полтора просто для того, чтобы вернуть те кондиции, которые у него были при постоянных тренировках раньше. Я знаю на своей практике: растерять мышечную чувствительность довольно несложно, а восстанавливать очень долго. Думаю, что к этому бою он как раз успеет все вернуть. Если бы бой состоялся раньше, этого бы, скорее всего, не произошло».

Цитата Вся моя семья здесь, и я в восторге от того, что они будут на бое и увидят, как я разобью лицо лучшему бойцу в супертяжелом весе в истории.

Также Минаков высоко оценил технику Емельяненко и пожелал удачного выступления, отметив, что у него создается впечатление, будто многие желают россиянину поражения.

«У Федора очень хорошая база. За пиковые годы, которые он провел в спорте, он наработал самую универсальную и интересную технику. Да, были поражения, но это такой вид спорта, что от них никто не застрахован, — подчеркнул он. — На тот бой с Фабио Мальдонадо, который был, тоже можно по-разному посмотреть. Достаточно пропустить один удар и будет сломана вся картина боя. Хочется призвать болеть за нашего спортсмена, за нашего героя спортивного, потому что сейчас я слышу от многих, что Федор не тот и ему будет очень тяжело. Хотелось бы пожелать победы нашему спортсмену, потому что создается впечатление, что ждут обратного».

Впрочем, представитель Емельяненко Юлия Куклина не стала подтверждать данную информацию, отметив, что пока бой официально не анонсирован.

«К сожалению, данную информацию я не могу пока подтвердить, поскольку бой с Митрионом пока официально не анонсирован. Пока об этом рано говорить. Как только это будет озвучено официально, с удовольствием прокомментируем», — приводит слова Куклиной «СЭ».

Напомним, что поединок должен был состояться в ночь на 19 февраля в Сан-Хосе (США), но был отменен, так как американец попал в больницу из-за болезни почек.

«Это очень трудно и тяжело, я опирался на свое тело всю жизнь. Мое сердце разрывается, ведь подобное произошло в самый неподходящий момент. Болевые спазмы начались еще в пятницу, но в субботу с утра мне стало гораздо хуже, а затем врачи сообщили, что это камни в почках», — сказал тогда Митрион.

Сразу несколько бойцов были готовы заменить выбывшего из строя, однако Федор сам отказался менять соперника.

«Желание любого спортсмена — это выступать как можно дольше, как бог даст. Я хочу провести следующий бой, буду готовиться к нему максимально хорошо. Я чувствую в себе силы. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Емельяненко RT.

История получилась скандальной. Горячие головы обвинили Митриона в том, что он симулировал болезнь, потому что просто испугался биться с Последним Императором. На это боец ответил своим недоброжелателям в своем твиттере.

«Для идиотов, которые имеют наглость утверждать, что я боюсь или лгу, — соберите свое мужество, чтобы подойти ко мне, когда я пытаюсь сходить в туалет с этим камнем в почках».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And for y'all fools that have the nerve to claim that I'm scared or faking, come hold these nuts while I try to finally pee this stone out</p>— Matt Mitrione (@mattmitrione) <a href="https://twitter.com/mattmitrione/status/833216428039819266">19 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этого было объявлено о том, что следующий бой Емельяненко сможет провести в мае-июне 2017 года.

«Для меня предпочтительно май-июнь, чтобы можно было хорошо подготовиться. Я не переживал из-за отмены боя, значит, господь так решил», — сказал спортсмен ТАССу.

Так в результате и получилось. Федор получил возможность хорошо подготовиться и теперь в противостоянии с Митрионом обещает быть в отличной форме. А значит, и недоброжелателям Емельяненко, и любителям сенсаций после боя обсуждать будет нечего. Российские почитатели таланта Последнего Императора в этом не сомневаются.