Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом
Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале
из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня и пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден».
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Легендарный российский
Поединок состоится 24 июня в рамках бойцовского шоу Bellator 180 в спорткомплексе «Мэдисон Сквер Гарден».
Сам Митрион очень рад, что поединок
«Я так рад вернуться на восточное побережье и снова соревноваться тут, — цитирует NY Post Митриона. — Я провел два года с “Нью-Йорк Джайентс” (Клуб НФЛ. — “Газета.Ru”), вся моя семья здесь, и я в восторге от того, что они будут на бое и увидят, как я разобью лицо лучшему бойцу в супертяжелом весе в истории. Не говоря уже о том, что будет просто вишенкой на торте то, что поединок пройдет в “Мэдисон Сквер Гарден”, Мекке боевых видов спорта».
По мнению
«Что касается возобновления карьеры Федором, то достаточно сложно выйти на пик формы в таком возрасте и к тому же после перерыва, — цитирует Минакова Sobesednik.ru. — После того, как он решил продолжить, ему нужно было
Также Минаков высоко оценил технику Емельяненко и пожелал удачного выступления, отметив, что у него создается впечатление, будто многие желают россиянину поражения.
«У Федора очень хорошая база. За пиковые годы, которые он провел в спорте, он наработал самую универсальную и интересную технику. Да, были поражения, но это такой вид спорта, что от них никто не застрахован, — подчеркнул он. — На тот бой с Фабио Мальдонадо, который был, тоже можно
Впрочем, представитель Емельяненко Юлия Куклина не стала подтверждать данную информацию, отметив, что пока бой официально не анонсирован.
«К сожалению, данную информацию я не могу пока подтвердить, поскольку бой с Митрионом пока официально не анонсирован. Пока об этом рано говорить. Как только это будет озвучено официально, с удовольствием прокомментируем», — приводит слова Куклиной «СЭ».
Напомним, что поединок должен был состояться в ночь на 19 февраля в
«Это очень трудно и тяжело, я опирался на свое тело всю жизнь. Мое сердце разрывается, ведь подобное произошло в самый неподходящий момент. Болевые спазмы начались еще в пятницу, но в субботу с утра мне стало гораздо хуже, а затем врачи сообщили, что это камни в почках», — сказал тогда Митрион.
Сразу несколько бойцов были готовы заменить выбывшего из строя, однако Федор сам отказался менять соперника.
«Желание любого спортсмена — это выступать как можно дольше, как бог даст. Я хочу провести следующий бой, буду готовиться к нему максимально хорошо. Я чувствую в себе силы. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Емельяненко RT.
История получилась скандальной. Горячие головы обвинили Митриона в том, что он симулировал болезнь, потому что просто испугался биться с Последним Императором. На это боец ответил своим недоброжелателям в своем твиттере.
«Для идиотов, которые имеют наглость утверждать, что я боюсь или лгу, — соберите свое мужество, чтобы подойти ко мне, когда я пытаюсь сходить в туалет с этим камнем в почках».
После этого было объявлено о том, что следующий бой Емельяненко сможет провести в
«Для меня предпочтительно
Так в результате и получилось. Федор получил возможность хорошо подготовиться и теперь в противостоянии с Митрионом обещает быть в отличной форме. А значит, и недоброжелателям Емельяненко, и любителям сенсаций после боя обсуждать будет нечего. Российские почитатели таланта Последнего Императора в этом не сомневаются.
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