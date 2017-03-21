Бэйдер подписал контракт с Bellator

33-летний полутяжеловес не появлялся в октагоне с ноября прошлого года, когда праздновал успех над Антонио Рожерио Ногейру.



Это был последний бой Бэйдера по контракту с UFC, после чего менеджмент организации не стал предлагать американцу новое соглашение. Бэйдер рассчитывает провести дебют в Bellator уже в июне этого года, в рамках шоу Bellator 180.