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21 марта 2017, 22:39 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Бэйдер подписал контракт с Bellator

Экс-боец UFC Райан Бэйдер подписал соглашение с Bellator, об этом со ссылкой на президента организации Скотта Кокера передаёт портал MMAjunkie.

33-летний полутяжеловес не появлялся в октагоне с ноября прошлого года, когда праздновал успех над Антонио Рожерио Ногейру.

Это был последний бой Бэйдера по контракту с UFC, после чего менеджмент организации не стал предлагать американцу новое соглашение. Бэйдер рассчитывает провести дебют в Bellator уже в июне этого года, в рамках шоу Bellator 180.
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