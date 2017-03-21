Нурмагомедов проведет тренировку в Москве 1 апреля

Изначально закрытая тренировка должна была пройти 18 марта, однако затем занятие решили перенести.

Ряд СМИ несколько дней назад поторопились отправить Хабиба на медобследование в Германию, однако пока боец туда не вылетел. Напомним, команда Eagles MMA, объединившая сильнейших бойцов России, была создана осенью 2016 года.