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21 марта 2017, 20:19 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Нурмагомедов проведет тренировку в Москве 1 апреля

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов примет участие в закрытом занятии команды Eagles MMA, президентом которой является, 1 апреля, информирует Life.

Изначально закрытая тренировка должна была пройти 18 марта, однако затем занятие решили перенести.

Ряд СМИ несколько дней назад поторопились отправить Хабиба на медобследование в Германию, однако пока боец туда не вылетел. Напомним, команда Eagles MMA, объединившая сильнейших бойцов России, была создана осенью 2016 года.
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