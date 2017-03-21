Федор, Сильва, свитер и Митрион. Возвращение в Нью-Йорке

Говорят, молния не бьет в одно место дважды. И бомба не падает дважды в одну воронку. Так вот, это не так. Bellator решил рискнуть и поставил на 24 июня в Нью-Йорке свое внеочередное PPV-шоу, где Федор Емельяненко должен будет со второго раза встретиться с Мэттом Митрионом, а Чейл Соннен проведет отложенный много лет назад бой с Вандерлеем Сильвой. Глава Bellator Скотт Кокер, должно быть, азартный игрок — или у него случилось какое-то расстройство… или, возможно, с памятью что-то стало, потому что эти два боя уже отменялись, и это может произойти снова.

ИНОГДА ОНИ ВОЗРАЩАЮТСЯ

Если про Федора Емельяненко мы можем твердо знать, что он подготовится к очередной дате и, в целом, ничего не будет менять в тренировочном лагере, потому что он никогда или почти никогда ничего не меняет. Просто иногда чуть больше лоукиков, чуть меньше кардио. Чуть больше ударов, чуть меньше бросков.

Что будет делать Митрион — вообще неясно, как и то, что он делал, когда его почки подлечили и выписали из больницы. Может, он снова взялся пить, есть жирное и жареное и всячески насиловал свою печень. А может, он перешел на здоровую полезную пищу и заранее начал тренироваться — любой из этих вариантов может перечеркнуть шансы на то, что бой состоится. Неизвестно, как его организм отреагирует на новые или старые привычки после лечения. Бывали случаи, когда месяц-два правильного питания сильнее ослабляли бойца, чем алкоголь и женщины в ночь перед боем.

Я серьезно надеюсь, что Скотт Кокер уже нашел для Мэтта хорошего доктора, и целый научно-исследовательский институт следит за его состоянием. С такой предысторией — это самое меньшее, что нужно сделать, иначе рано или поздно ублюдки вернутся, как рецидивисты, преступники которые всегда возвращаются на место преступления. Я про камни в почках. Вряд ли составная часть плана на бой Митриона — это забросать Федора камнями.

СЛИШКОМ РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Что касается боя Соннен — Сильва, в свое время даже в UFC не смогли его спасти в 2014м — Сильва отказался от сдачи тестов на допинг, чем зарубил для себя надолго все возможности драться в США, потерял контракт с UFC и получил пожизненную дисквалификацию, правда, затем сокращенную до 3 лет.

Последнее, что мы слышали о Вандерлее? 29 декабря прошлого года он должен был драться с Мирко Филипповичем в Японии, но меньше чем за месяц до боя отказался. Вот на этого человека и на больного Мэтта Митриона ставит Bellator в попытках продать бой через систему платных трансляций?

Еще несколько занимательных цифр. Сильве — 40 лет, Чейлу Соннену — 39, Мэтту Митриону — 38 и Федору Емельяненко тоже уже 40. Если расчет на то, что Митриону станет плохо, а у Вандерлея Сильвы опять сдадут нервы при виде людей с пробирками и в белых халатах — то мы можем получить на выходе один неплохой бой. Но на месте Скотта Кокера, я бы уже начал заранее согласовывать с Федором список резервных оппонентов, на всякий случай. Туда стоит включить победителя второго боя между Куинтоном Джексоном и Кинг Мо Лавалем, возможно, более-менее удобного по стилю Джои Бельтрана или здоровенного бывшего рестлера Бобби Лэшли. Заранее, потому что за день до боя Федор, как слишком разумный человек, скорее откажется, заберет деньги за несостоявшийся бой и выступит в декабре в Японии.