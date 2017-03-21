Федор, Сильва, свитер и Митрион. Возвращение в Нью-Йорке
Вторая попытка провести бой между знаменитым российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в рамках организации Bellator будет предпринята 24 июня.
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Говорят, молния не бьет в одно место дважды. И бомба не падает дважды в одну воронку. Так вот, это не так. Bellator решил рискнуть и поставил на 24 июня в
ИНОГДА ОНИ ВОЗРАЩАЮТСЯ
Если про Федора Емельяненко мы можем твердо знать, что он подготовится к очередной дате и, в целом, ничего не будет менять в тренировочном лагере, потому что он никогда или почти никогда ничего не меняет. Просто иногда чуть больше лоукиков, чуть меньше кардио. Чуть больше ударов, чуть меньше бросков.
Что будет делать Митрион — вообще неясно, как и то, что он делал, когда его почки подлечили и выписали из больницы. Может, он снова взялся пить, есть жирное и жареное и всячески насиловал свою печень. А может, он перешел на здоровую полезную пищу и заранее начал тренироваться — любой из этих вариантов может перечеркнуть шансы на то, что бой состоится. Неизвестно, как его организм отреагирует на новые или старые привычки после лечения. Бывали случаи, когда
Я серьезно надеюсь, что Скотт Кокер уже нашел для Мэтта хорошего доктора, и целый
СЛИШКОМ РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Что касается боя Соннен — Сильва, в свое время даже в UFC не смогли его спасти в 2014м — Сильва отказался от сдачи тестов на допинг, чем зарубил для себя надолго все возможности драться в США, потерял контракт с UFC и получил пожизненную дисквалификацию, правда, затем сокращенную до 3 лет.
Последнее, что мы слышали о Вандерлее? 29 декабря прошлого года он должен был драться с Мирко Филипповичем в Японии, но меньше чем за месяц до боя отказался. Вот на этого человека и на больного Мэтта Митриона ставит Bellator в попытках продать бой через систему платных трансляций?
Еще несколько занимательных цифр. Сильве — 40 лет, Чейлу Соннену — 39, Мэтту Митриону — 38 и Федору Емельяненко тоже уже 40. Если расчет на то, что Митриону станет плохо, а у Вандерлея Сильвы опять сдадут нервы при виде людей с пробирками и в белых халатах — то мы можем получить на выходе один неплохой бой. Но на месте Скотта Кокера, я бы уже начал заранее согласовывать с Федором список резервных оппонентов, на всякий случай. Туда стоит включить победителя второго боя между Куинтоном Джексоном и Кинг Мо Лавалем, возможно,
Потому что Федор — он как преступник, который тоже всегда возвращается на место преступления,
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