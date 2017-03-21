Митрион рад, что его семья увидит, как он «разобьет лицо величайшему бойцу ММА»

В понедельник американские СМИ сообщили, что новый бой Емельяненко и Митриона состоится 24 июня в Нью-Йорке в рамках бойцовского шоу Bellator 180. Первая встреча, которая была запланирована на 18 февраля, была отменена после того, как американец попал в больницу из-за болезни почек. 38-летний Митрион ранее играл в американский футбол.

«Я очень рад возможности вернуться на восточное побережье и выйти на бой. Я провел два года с (клубом NFL) “Нью-Йорк Джайентс”, вся моя семья живет там. И я в восторге от того, что они придут и увидят, как я разобью лицо величайшему тяжеловесу в истории. Я уже молчу о том, что это произойдет в Madison Square Garden, который является Меккой единоборств. Это просто вишенка на торте», — сказал Митрион, чьи слова приводит New York Post.

Митрион выступал в UFC и Bellator, одержав 11 побед при пяти поражениях. Федор Емельяненко провел в смешанных единоборствах 40 боев, в которых одержал 36 побед при четырех поражениях.