Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29146975/
21 марта 2017, 8:14 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Митрион рад, что его семья увидит, как он «разобьет лицо величайшему бойцу ММА»

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт. Американец Мэтт Митрион заявил, что в восторге от того, что его семья увидит, как он «разобьет лицо величайшему бойцу ММА» россиянину Федору Емельяненко.

В понедельник американские СМИ сообщили, что новый бой Емельяненко и Митриона состоится 24 июня в Нью-Йорке в рамках бойцовского шоу Bellator 180. Первая встреча, которая была запланирована на 18 февраля, была отменена после того, как американец попал в больницу из-за болезни почек. 38-летний Митрион ранее играл в американский футбол.

«Я очень рад возможности вернуться на восточное побережье и выйти на бой. Я провел два года с (клубом NFL) “Нью-Йорк Джайентс”, вся моя семья живет там. И я в восторге от того, что они придут и увидят, как я разобью лицо величайшему тяжеловесу в истории. Я уже молчу о том, что это произойдет в Madison Square Garden, который является Меккой единоборств. Это просто вишенка на торте», — сказал Митрион, чьи слова приводит New York Post.

Митрион выступал в UFC и Bellator, одержав 11 побед при пяти поражениях. Федор Емельяненко провел в смешанных единоборствах 40 боев, в которых одержал 36 побед при четырех поражениях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Бой Федора Емельяненко с Митрионом в Bellator состоится 24 июня в США

Бой Федора Емельяненко с Митрионом в Bellator состоится 24 июня в США

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бой в рамках организации Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом, ранее отмененный из-за госпитализации американца, состоится 24 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал ММАfighting.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер