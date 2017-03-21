Митрион рад, что его семья увидит, как он «разобьет лицо величайшему бойцу ММА»
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт. Американец Мэтт Митрион заявил, что в восторге от того, что его семья увидит, как он «разобьет лицо величайшему бойцу ММА» россиянину Федору Емельяненко.
В понедельник американские СМИ сообщили, что новый бой Емельяненко и Митриона состоится 24 июня в
«Я очень рад возможности вернуться на восточное побережье и выйти на бой. Я провел два года с (клубом NFL) “Нью-Йорк Джайентс”, вся моя семья живет там. И я в восторге от того, что они придут и увидят, как я разобью лицо величайшему тяжеловесу в истории. Я уже молчу о том, что это произойдет в Madison Square Garden, который является Меккой единоборств. Это просто вишенка на торте», — сказал Митрион, чьи слова приводит New York Post.
Митрион выступал в UFC и Bellator, одержав 11 побед при пяти поражениях. Федор Емельяненко провел в смешанных единоборствах 40 боев, в которых одержал 36 побед при четырех поражениях.
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