Бой Федора Емельяненко с Митрионом в Bellator состоится 24 июня в США

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Бой запланирован в рамках турнира Bellator 180, который состоится 24 июня на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

40-летний Емельяненко должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия в бое из-за плохого самочувствия, поединок был официально перенесен.

Позднее стало известно, что у спортсмена нашли камни в почках. Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что восстановление Митриона может занять длительное время, отметив, что Емельяненко проведет свой следующий бой в мае или июне, а его соперником, если Митрион не успеет восстановиться, станет другой американский боец Мохаммед Лаваль.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.