Макгрегор заявил, что бой против Мэйуэзера может пройти в сентябре

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Ранее 40-летний Мэйуэзер объявил о возобновлении карьеры для проведения поединка с Макгрегором. Позднее появилась информация, что бой спортсменов по правилам бокса состоится 10 июня в Лас-Вегасе.

«Сентябрь — это именно то, что я имею в виду. Именно этот месяц, мы близки к соглашению на этот счет», — сказал 28-летний ирландец.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.