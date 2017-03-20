Гран-при по тхэквондо, один из этапов отбора на ОИ, в августе пройдет в России
Турнир Всемирной серии
Гран-при по тхэквондо, один из ключевых этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио, в августе нынешнего года пройдет в Москве, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы Союза тхэквондо России (СТР) Леонид Народицкий.
Сборная России на Олимпийских играх в
«Россия получила право провести турнир серии
«Право участвовать в
Успешное выступление в турнире серии
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