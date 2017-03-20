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20 марта 2017, 20:00 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Гран-при по тхэквондо, один из этапов отбора на ОИ, в августе пройдет в России

Турнир Всемирной серии Гран-при по тхэквондо, один из ключевых этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио, в августе нынешнего года пройдет в Москве, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы Союза тхэквондо России (СТР) Леонид Народицкий.

Сборная России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро была представлена тремя спортсменами. На счету команды — одна серебряная награда, завоеванная в весовой категории до 68 килограммов бронзовым призером Игр-2012 Алексеем Денисенко.

«Россия получила право провести турнир серии Гран-при, который в августе нынешнего года пройдет в Москве, — сказал в телефонном разговоре Народицкий. — Всемирная федерация тхэквондо (WTF) доверила России провести один из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Сроки проведения соревнований — с 4 по 6 августа».

«Право участвовать в Гран-при имеют только лучшие рейтинговые спортсмены, мировые звезды, — продолжил собеседник агентства. — И в Москве в августе соберутся сильнейшие тхэквондисты мира».

Успешное выступление в турнире серии Гран-при позволит спортсменам набрать зачетные очки и улучшить свое положение в олимпийском рейтинге.
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