Многократный чемпион мира Андрей Кулебин потерпел поражение на чемпионате Беларуси по тайскому боксу
20 марта, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Многократный чемпион мира по
муай-тай Андрей Кулебин потерпел поражение на чемпионате Беларуси по тайскому боксу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Выступая в весовой категории до 71 кг, именитый спортсмен успешно дошел до финала, победив Игоря Квитко, Алексея Шевченко и Игоря Добровольского. В финальном поединке чемпионата Беларуси по
По результатам чемпионата Беларуси по тайскому боксу будет сформирована сборная команда для участия в главном событии мира
Как сообщалось, на турнире ожидается участие более 200 бойцов из 100 стран мира. Свое мастерство в ринге продемонстрируют чемпионы мира и Европы. «Наши спортсмены активно тренируются. Главный тренер Михаил Степанов возглавляет подготовку сборной. Сейчас решаются организационные моменты», — отметил председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев.
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