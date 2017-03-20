Белорус Арман-Маршалл Силла победил на рейтинговом турнире по тхэквондо в Бельгии
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус
Арман-Маршалл Силла победил на рейтинговом турнире по тхэквондо в Бельгии G-1 Belgian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На турнире белорусский атлет в весовой категории свыше 87 кг был сильнее представителя Кот-Д’Ивуара Фирмина Зокоу — 36:16, а в полуфинале не оставил шансов представителю Германии Буазе
Серебряную награду в бельгийском Ломмеле, где проходил турнир, завоевал Владислав Савлуков (80 кг). Он одолел другого белоруса Бориса Смычкова, затем справился с сербом Милошем Голубовичем — 18:6. В поединке за первое место Савлуков уступил хорватскому сопернику, посеянному на турнире под первым номером, Луке Хорвату.
Для белорусских представителей тхэквондо главными стартами в 2017 году станут чемпионат мира в Муджу (Республика Корея, с 24 по 30 июня) и чемпионат Европы, который с 7 по 10 сентября примет минский Дворец спорта.
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