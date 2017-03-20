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20 марта 2017, 17:41 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Белорус Арман-Маршалл Силла победил на рейтинговом турнире по тхэквондо в Бельгии

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Арман-Маршалл Силла победил на рейтинговом турнире по тхэквондо в Бельгии G-1 Belgian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На турнире белорусский атлет в весовой категории свыше 87 кг был сильнее представителя Кот-Д'Ивуара <span class=error>Фирмина</span> <span class=error>Зокоу</span> — 36:16 а в полуфинале не оставил шансов представителю Германии <span class=error>Буазе</span> <nobr>Эль-Хайнуги </nobr>— 8:0. Увеличить
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На турнире белорусский атлет в весовой категории свыше 87 кг был сильнее представителя Кот-Д’Ивуара Фирмина Зокоу — 36:16, а в полуфинале не оставил шансов представителю Германии Буазе Эль-Хайнуги — 8:0. В финале Арман-Маршалл Силла должен был встретиться с россиянином Юрием Кириченко, но соперник отказался от решающего боя из-за травмы.

Серебряную награду в бельгийском Ломмеле, где проходил турнир, завоевал Владислав Савлуков (80 кг). Он одолел другого белоруса Бориса Смычкова, затем справился с сербом Милошем Голубовичем — 18:6. В поединке за первое место Савлуков уступил хорватскому сопернику, посеянному на турнире под первым номером, Луке Хорвату.

Для белорусских представителей тхэквондо главными стартами в 2017 году станут чемпионат мира в Муджу (Республика Корея, с 24 по 30 июня) и чемпионат Европы, который с 7 по 10 сентября примет минский Дворец спорта.

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