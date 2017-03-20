Боец ММА Александр Бутенко решил сменить весовую категорию и команду

Последний свой бой Бутенко провёл 18 февраля в рамках турнира М-1 Challenge 74 против Абукара Яндиева, которому проиграл техническим нокаутом в первом раунде.



«Бой против Абукара Яндиева и очень быстрое поражение показали мне ряд моих ошибок. Самое главное — мой организм уже просто физически не может сгонять вес с 92−93 кг до 70 кг. В ночь накануне взвешивания вес остановился на 75 кг, и сбросить его дальше не представлялось возможным. Я терял сознание, обратился к врачам, они диагностировали почечную недостаточность и запретили продолжать процесс сгонки. Больше в лёгком весе я уже никогда не смогу выступить, поэтому перехожу в более тяжёлую категорию — до 77 кг. В этом весе в M-1 Challenge собраны очень сильные бойцы, мне будет нелегко, но в то же время и очень интересно биться с ними и забрать ещё один чемпионский пояс. Это большой вызов для меня.



Также я принял решение вернуться на Украину, жить и тренироваться рядом со своей семьей, здесь для меня созданы хорошие условия. Благодарю руководство клуба Fightspirit и его тренерский состав за несколько лет плодотворной и успешной совместной работы. С этой командой я стал чемпионом M-1 Challenge, добился цели, к которой шел долгих 10 лет своей карьеры. С новой командой я планирую повторить этот результат», — цитирует Бутенко Mixfight.