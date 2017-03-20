Несколько бойцов Fight Nights предупреждены после сдачи положительных допинг-тестов
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Несколько бойцов российской компании Fight Nights (FN) были предупреждены, что их
допинг-тесты дали положительный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер FN Камил Гаджиев.
Ранее он сообщал ТАСС, что компания ввела процедуру
«Допинг-контроль проходит. Сейчас не стоит задача
В настоящий момент в Fight Nights выступают такие известные бойцы, как россияне Али Багаутинов, Виталий Минаков, Расул Мирзаев и Кирилл Сидельников, а также бразилец Диего Брандао.
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