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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29134891/
20 марта 2017, 9:47 | Летние: Единоборства | ТАСС

Несколько бойцов Fight Nights предупреждены после сдачи положительных допинг-тестов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Несколько бойцов российской компании Fight Nights (FN) были предупреждены, что их допинг-тесты дали положительный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер FN Камил Гаджиев.

Ранее он сообщал ТАСС, что компания ввела процедуру допинг-контроля на турнирах с 2017 года.

«Допинг-контроль проходит. Сейчас не стоит задача кого-то ловить, есть задача — предупредить. Предупреждения уже есть, спортсменов приходится обучать. Когда процедура заработает на полную катушку, ребята уже выйдут на новый уровень в плане своих знаний и сознательности», — сказал Гаджиев.

В настоящий момент в Fight Nights выступают такие известные бойцы, как россияне Али Багаутинов, Виталий Минаков, Расул Мирзаев и Кирилл Сидельников, а также бразилец Диего Брандао.
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