Несколько бойцов Fight Nights предупреждены после сдачи положительных допинг-тестов

Ранее он сообщал ТАСС, что компания ввела процедуру допинг-контроля на турнирах с 2017 года.

«Допинг-контроль проходит. Сейчас не стоит задача кого-то ловить, есть задача — предупредить. Предупреждения уже есть, спортсменов приходится обучать. Когда процедура заработает на полную катушку, ребята уже выйдут на новый уровень в плане своих знаний и сознательности», — сказал Гаджиев.

В настоящий момент в Fight Nights выступают такие известные бойцы, как россияне Али Багаутинов, Виталий Минаков, Расул Мирзаев и Кирилл Сидельников, а также бразилец Диего Брандао.