Украинский боец ММА Амосов отстоял титул чемпиона мира
Украинский боец смешанного стиля (ММА) Ярослав Амосов одержал победу над бразильцем Диего Кавальканти и защитил титул чемпиона мира по версии PRIME SELECTION. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Амосов отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. Схватка перешла в партер, где украинец провел удушающий прием, вынудив бразильца сдаться.
Амосов — трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо.
В весовой категории до 61 килограмма россиянин Гога Шаматава нокаутировал голландца Митчелла Каду, отстояв титул чемпиона Европы по версии PRIME SELECTION.
Турнир PRIME SELECTION-2017 прошел в Краснодаре 18 марта.
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