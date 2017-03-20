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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29132839/
20 марта 2017, 1:24 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Украинский боец ММА Амосов отстоял титул чемпиона мира

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Ярослав Амосов одержал победу над бразильцем Диего Кавальканти и защитил титул чемпиона мира по версии PRIME SELECTION. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Амосов отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. Схватка перешла в партер, где украинец провел удушающий прием, вынудив бразильца сдаться.

Амосов — трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо.

В весовой категории до 61 килограмма россиянин Гога Шаматава нокаутировал голландца Митчелла Каду, отстояв титул чемпиона Европы по версии PRIME SELECTION.

Турнир PRIME SELECTION-2017 прошел в Краснодаре 18 марта.
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