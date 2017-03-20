Украинский боец ММА Амосов отстоял титул чемпиона мира

Амосов отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. Схватка перешла в партер, где украинец провел удушающий прием, вынудив бразильца сдаться.

Амосов — трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии по боевому самбо.

В весовой категории до 61 килограмма россиянин Гога Шаматава нокаутировал голландца Митчелла Каду, отстояв титул чемпиона Европы по версии PRIME SELECTION.

Турнир PRIME SELECTION-2017 прошел в Краснодаре 18 марта.