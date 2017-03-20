Сопернику Федора Емельяненко ищут замену
Дебютный бой россиянина в Bellator состоится в июне или июле этого года.
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Американский промоушен Bellator подыскивает нового соперника для легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко. В феврале 2017 года Последний Император должен был провести поединок против американца Мэтта Митриона, но за несколько часов до начала боя оппонент
Однако, по информации «Известий, свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко
— Руководство организации не будет организовывать бой Федора и Митриона, — рассказал источник. — На это есть две причины.
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— Если восстановление Митриона действительно затянется, нельзя исключать, что для Федора подберут другого оппонента, — прокомментировал официальный представитель Bellator. — В любом случае пока что такие разговоры преждевременны.
Несмотря на подобное заявление со стороны Bellator, источник «Известий» утверждает, что замена соперника для Последнего Императора — дело решенное.
— Они могут не озвучивать это, но факт остается фактом — поединка между Емельяненко и Митрионом не будет, — заявил собеседник «Известий».
Тренер россиянина Владимир Воронов заявил, что возможная замена оппонента не станет проблемой для Емельяненко.
— Если Федору заменят соперника, то это не станет для нас огромной проблемой, — заявил «Известиям» Воронов. — Мы готовы к противостоянию с любым оппонентом, которого предоставит организация.
Федор Емельяненко — один из самых знаменитых бойцов ММА за всю историю этого вида спорта. Долгие годы Последний Император доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира, — победить его не удавалось никому с 2000 по 2010 год. За это время
Поединок в американском промоушене станет для Емельяненко дебютным в этой бойцовской организации. Россиянин подписал контракт с Bellator на четыре поединка в декабре 2016 года. По признанию самого Емельяненко, у него были предложения от всех крупных мировых промоушенов, в том числе и от UFC, но его выбор пал на Bellator, так как эта организация предложила Федору лучшие для него условия.
Ожидается, что дебютный бой Емельяненко состоится уже в июне или июле этого года.
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