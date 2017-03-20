Сопернику Федора Емельяненко ищут замену

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Американский промоушен Bellator подыскивает нового соперника для легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко. В феврале 2017 года Последний Император должен был провести поединок против американца Мэтта Митриона, но за несколько часов до начала боя оппонент Емельяненко-старшего попал в больницу с острой болью в почках. В итоге организаторы турнира перенесли встречу тяжеловесов на более поздний срок, заявив, что бой Емельяненко-Митрион состоится в любом случае и состав его участников не изменится.

Однако, по информации «Известий, свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко все-таки проведет против другого оппонента.

— Руководство организации не будет организовывать бой Федора и Митриона, — рассказал источник. — На это есть две причины. Во-первых, не определены сроки восстановления Мэтта. Неизвестно, сумеет ли он полностью набрать форму. Во-вторых, промоушену невыгодно заново раскручивать этот поединок. Целесообразнее подобрать для Федора другого соперника. На сегодня речь идет о трех потенциальных оппонентах — Рэмпэйдже Джексоне, Джо Бертране и Чейке Конго. Вероятнее всего, выбор будет сделан между этими бойцами. В тяжелом дивизионе, помимо Емельяненко, есть еще два представителя нашей страны — это Сергей Харитонов и Виталий Минаков. Но руководство организации сразу заявило, что не будет рассматривать их в качестве оппонентов Федора.

В пресс-службе Bellator «Известиям» заявили, что организация пока не готова комментировать предстоящую замену соперника Емельяненко, однако не исключили такого развития событий.

— Если восстановление Митриона действительно затянется, нельзя исключать, что для Федора подберут другого оппонента, — прокомментировал официальный представитель Bellator. — В любом случае пока что такие разговоры преждевременны.

Несмотря на подобное заявление со стороны Bellator, источник «Известий» утверждает, что замена соперника для Последнего Императора — дело решенное.

— Они могут не озвучивать это, но факт остается фактом — поединка между Емельяненко и Митрионом не будет, — заявил собеседник «Известий».

Тренер россиянина Владимир Воронов заявил, что возможная замена оппонента не станет проблемой для Емельяненко.

— Если Федору заменят соперника, то это не станет для нас огромной проблемой, — заявил «Известиям» Воронов. — Мы готовы к противостоянию с любым оппонентом, которого предоставит организация.

Федор Емельяненко — один из самых знаменитых бойцов ММА за всю историю этого вида спорта. Долгие годы Последний Император доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира, — победить его не удавалось никому с 2000 по 2010 год. За это время Емельяненко-старшим были повержены такие легендарные бойцы, как Сэмми Шилт, Антонио Родриго Ногейра, Марк Коулман, Мирко Филиппович и Андрей Орловский. Всего на счету чемпиона 41 бой в ММА, в 36 из которых он одержал победу.

Поединок в американском промоушене станет для Емельяненко дебютным в этой бойцовской организации. Россиянин подписал контракт с Bellator на четыре поединка в декабре 2016 года. По признанию самого Емельяненко, у него были предложения от всех крупных мировых промоушенов, в том числе и от UFC, но его выбор пал на Bellator, так как эта организация предложила Федору лучшие для него условия.

Ожидается, что дебютный бой Емельяненко состоится уже в июне или июле этого года.