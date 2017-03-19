Боец ММА Амосов победил Кавальканти в бою за звание чемпиона мира в Краснодаре

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Амосов защитил титул чемпиона мира, победив Кавальканти удушающим приемом в первом раунде. Изначально в этом поединке должен был принять участие другой бразильский боец — Андерсон де Кейрош Диниш.

Амосов является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, чемпионом Евразии по боевому самбо.

В еще одном поединке вечера россиянин Гога Шаматава защитил титул чемпиона Европы в бою с голландцем Митчеллом Каду. Судья остановил бой в первом раунде и объявил технический нокаут после серии тяжелых ударов, которые пропустил голландец.

Всего в рамках вечера в Краснодаре прошло 12 боев.