Боец ММА Амосов победил Кавальканти в бою за звание чемпиона мира в Краснодаре
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов победил бразильца Диого Кавальканти в поединке за звание чемпиона мира на турнире в Краснодаре.
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Амосов защитил титул чемпиона мира, победив Кавальканти удушающим приемом в первом раунде. Изначально в этом поединке должен был принять участие другой бразильский боец — Андерсон де Кейрош Диниш.
Амосов является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, чемпионом Евразии по боевому самбо.
В еще одном поединке вечера россиянин Гога Шаматава защитил титул чемпиона Европы в бою с голландцем Митчеллом Каду. Судья остановил бой в первом раунде и объявил технический нокаут после серии тяжелых ударов, которые пропустил голландец.
Всего в рамках вечера в Краснодаре прошло 12 боев.
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