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18 марта 2017, 12:53 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Три бойца с UFC Fight Night 104 пойманы на употреблении марихуаны

Три участника турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 104 уличены в употреблении марихуаны.

Кёртис Блейдес, Нико Прайс и Абель Трухильо сдали положительные тесты на наркотик. Турнир прошёл в Хьюстоне в феврале.

Все трое бойцов отстранены на 90 дней и оштрафованы на $ 1 тыс. Техасским департаментом лицензирования и регулирования. При этом антидопинговое агентство USADA не применит к бойцам санкций, так как содержание запрещённого вещества в их организмах не достигло уровня в 150 нанограмм на миллилитр, сообщает Boody Elbow.

Победы Блейдеса и Прайса на турнире была аннулированы, а Трухильо свой поединок проиграл.
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