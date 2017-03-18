Три бойца с UFC Fight Night 104 пойманы на употреблении марихуаны

Кёртис Блейдес, Нико Прайс и Абель Трухильо сдали положительные тесты на наркотик. Турнир прошёл в Хьюстоне в феврале.



Все трое бойцов отстранены на 90 дней и оштрафованы на $ 1 тыс. Техасским департаментом лицензирования и регулирования. При этом антидопинговое агентство USADA не применит к бойцам санкций, так как содержание запрещённого вещества в их организмах не достигло уровня в 150 нанограмм на миллилитр, сообщает Boody Elbow.



Победы Блейдеса и Прайса на турнире была аннулированы, а Трухильо свой поединок проиграл.