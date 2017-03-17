Александр Емельяненко не будет проводить бои до лета

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Об этом ТАСС сообщила супруга и менеджер спортсмена Полина Емельяненко.

«Александр не будет драться в мае в Чечне, это произойдет позднее. Олег Раевский уже не является его менеджером», — сообщила Емельяненко.

Александр Емельяненко — брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 — досрочно) и потерпел семь поражений.

Емельяненко в конце ноября 2016 года вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. По возобновлению спортивной карьеры спортсмен подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA).