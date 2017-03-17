Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29116842/
17 марта 2017, 18:30 | Летние: Единоборства | ТАСС

Александр Емельяненко не будет проводить бои до лета

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Александр Емельяненко не будет проводить бои в мае, он выйдет на ринг позднее.

По словам менеджера и жены спортсмена Полины Емельяненко боец вернется на ринг позднее. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом ТАСС сообщила супруга и менеджер спортсмена Полина Емельяненко.

«Александр не будет драться в мае в Чечне, это произойдет позднее. Олег Раевский уже не является его менеджером», — сообщила Емельяненко.

Александр Емельяненко — брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 — досрочно) и потерпел семь поражений.

Емельяненко в конце ноября 2016 года вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. По возобновлению спортивной карьеры спортсмен подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Матчевая встреча по боксу и ММА Россия — Япония пройдет в Екатеринбурге в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Матчевая встреча по боксу и ММА между российскими и японскими спортсменами состоится перед выставкой «Иннопром-2017», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Алексей Титов.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Александр Емельяненко не будет проводить бои до лета

Шарапова рассказала, что во время дисквалификации употребляла больше алкоголя, чем обычно

"Авангард" обыграл "Ак Барс" в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ