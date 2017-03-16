Международная федерация самбо попросила автора Ждуна создать логотип организации

Художнице предложили принять участие в ребрендинге организации, придумав для нее новый логотип.

«На наш взгляд, образ самбиста является полной противоположностью “ждуна”, “антиждуном”. В общественном сознании самбист — это активный человек, человек действия, занимающийся спортом, готовый в любой момент сделать шаг к цели. Вы как никто могли бы максимально точно отразить образ самбиста в своем творчестве, создав своеобразный антипод своему творению», — говорится в заявлении.

Скульптура Homunculus Loxodontus, гибрид слона и насекомого, создана ван Брифорт в качестве «компаньона» для пациентов, ожидающих приема у врача. В русскоязычном сегменте интернета это существо получило имя Ждун.