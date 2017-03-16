Глава UFC уверен, что бой между Мэйуэзером и Макгрегором состоится

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«Я думаю, бой произойдет, — приводит слова Уайта MMAfighting. — Это будет жесткая сделка, потому что у каждого в ней есть свои интересы. Я просто не понимаю, как это может не случиться».

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе. Для этого он должен получить разрешение от атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта. Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался, потребовав $100 млн. Также известно, что для проведения поединка на 10 июня зарезервирована арена T-Mobile в Лас- Вегасе, однако в среду Мэйуэзер сообщил, что поединок может пройти в Москве.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.