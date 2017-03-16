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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29094058/
16 марта 2017, 9:16 | Летние: Единоборства | ТАСС

Глава UFC уверен, что бой между Мэйуэзером и Макгрегором состоится

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поединок по правилам бокса между известным американским боксером Флойдом Мэйуэзером- младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором состоится. Такое мнение выразил Дэйна Уайт, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), под эгидой которого проводит бои Макгрегор.

Как сообщил ранее американский боксер бой может пройти в Москве. Увеличить
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«Я думаю, бой произойдет, — приводит слова Уайта MMAfighting. — Это будет жесткая сделка, потому что у каждого в ней есть свои интересы. Я просто не понимаю, как это может не случиться».

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе. Для этого он должен получить разрешение от атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта. Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался, потребовав $100 млн. Также известно, что для проведения поединка на 10 июня зарезервирована арена T-Mobile в Лас- Вегасе, однако в среду Мэйуэзер сообщил, что поединок может пройти в Москве.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.
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