Глава UFC уверен, что бой между Мэйуэзером и Макгрегором состоится
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поединок по правилам бокса между известным американским боксером Флойдом Мэйуэзером- младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором состоится. Такое мнение выразил Дэйна Уайт, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), под эгидой которого проводит бои Макгрегор.
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«Я думаю, бой произойдет, — приводит слова Уайта MMAfighting. — Это будет жесткая сделка, потому что у каждого в ней есть свои интересы. Я просто не понимаю, как это может не случиться».
Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в
На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.
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