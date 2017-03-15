Боец Мохнаткин проведет бой с Павловичем вместо Сидельникова
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля Михаил Мохнаткин заменит травмированного Кирилла Сидельникова в финальном поединке
Гран-при Fight Nights против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.
Ранее стало известно, что Сидельников травмировал кисть и не сможет провести бой против Павловича.
«Сидельникова заменит Мохнаткин», — сказал Гаджиев.
Поединок Павлович — Сидельников должен был пройти 31 марта в Москве.
Мохнаткин является чемпионом мира по боевому самбо. Всего на его счету девять побед и одно поражение. В активе Павловича 10 побед, ни одного поражения.
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