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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29082411/
15 марта 2017, 11:21 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Мохнаткин проведет бой с Павловичем вместо Сидельникова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля Михаил Мохнаткин заменит травмированного Кирилла Сидельникова в финальном поединке Гран-при Fight Nights против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее стало известно, что Сидельников травмировал кисть и не сможет провести бой против Павловича.

«Сидельникова заменит Мохнаткин», — сказал Гаджиев.

Поединок Павлович — Сидельников должен был пройти 31 марта в Москве.

Мохнаткин является чемпионом мира по боевому самбо. Всего на его счету девять побед и одно поражение. В активе Павловича 10 побед, ни одного поражения.
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Боец Сидельников получил травму и снялся с боя с Павловичем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Сидельников травмировал руку и отказался от финального поединка Гран-при Fight Nights против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС сообщил тренер Сидельникова Владимир Воронов.
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