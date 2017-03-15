Боец Мохнаткин проведет бой с Павловичем вместо Сидельникова

Ранее стало известно, что Сидельников травмировал кисть и не сможет провести бой против Павловича.

«Сидельникова заменит Мохнаткин», — сказал Гаджиев.

Поединок Павлович — Сидельников должен был пройти 31 марта в Москве.

Мохнаткин является чемпионом мира по боевому самбо. Всего на его счету девять побед и одно поражение. В активе Павловича 10 побед, ни одного поражения.