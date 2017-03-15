Боец Сидельников получил травму и снялся с боя с Павловичем
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Сидельников травмировал руку и отказался от финального поединка
Гран-при Fight Nights против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС сообщил тренер Сидельникова Владимир Воронов.
«У Кирилла повреждение кисти. Тут не обойтись без хирургического вмешательства, поскольку проблемы с суставной сумкой. Он не сможет драться с Павловичем», — сказал Воронов.
Поединок должен был пройти 31 марта в Москве.
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