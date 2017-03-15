Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29081915/
15 марта 2017, 10:46 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Сидельников получил травму и снялся с боя с Павловичем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Сидельников травмировал руку и отказался от финального поединка Гран-при Fight Nights против соотечественника Сергея Павловича. Об этом ТАСС сообщил тренер Сидельникова Владимир Воронов.

«У Кирилла повреждение кисти. Тут не обойтись без хирургического вмешательства, поскольку проблемы с суставной сумкой. Он не сможет драться с Павловичем», — сказал Воронов.

Поединок должен был пройти 31 марта в Москве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Все новости
15 марта

Олимпийская чемпионка 1980 года Наймушина скончалась на 53-м году жизни

Путин отметил нравственную значимость Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады

СБР: биатлонистка Глазырина не будет участвовать в чемпионате России по решению IBU